Прямой эфир

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента

18 августа 2023 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Караваи «на миллион» из муки нового урожая со всех уголков Беларуси займут место во Дворце Независимости. Почетное место уже занял хлеб из Брестской области, аграрии которого первыми в стране намолотили миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента-1

«Первый каравай от первого региона» – надпись говорит сама за себя. Каравай получил Александр Лукашенко во время своей западной инспекции в Каменецкий район. Реакция главы государства не заставила долго ждать, шедевр хлебопекарного искусства поразил.

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Первый белорусский каравай, урожая этого года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это что, хлеб? Это хлеб.
– Не шоколад коричневый?
– Нет, это весь труд, который создают на поле хлеборобы наши!

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента-7

– Даже страшно притрагиваться!
– Пробовать надо!
– Свежий!

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента-10

Над караваем для Президента трудилась целая команда брестских пекарей и технологов. Муку из нового урожая после помола выдерживали не менее семи дней. Декор начали готовить за неделю, а внутренняя пышная булка выпекалась ночью накануне. В изделии пекари показали жизненный цикл хлеба: от выращенного зерна до мельницы и хозяйки с угощением. А еще вклад аграриев из каждого района. Украшения ручной работы, а их оттенки (от песочного до темно-коричневого) появились благодаря разным температурам и видам муки.

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента-13

Елена Максимова, главный технолог хлебопекарного предприятия:
Эмоции и оценка труда намного выше, чем финансовая прерогатива. Это важно для всего предприятия, для руководителя и особенно для тех людей, которые своими руками воплотили общую идею в жизнь, тех, кто только начинает свой путь. Это их поощряет, они стараются превзойти свое предыдущее творение. Обратная связь одна из самых драгоценных наград и достоинств, которые могут быть для человека, который делает творческие проекты.

Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента-16

Новый хлебный экспонат уже обживается во Дворце Независимости. Вскоре у него появятся соседи, караваи из других регионов-миллионников. Рекордные отметки перешагнули аграрии Минской и Гродненской областей. «Пул Первого» обещает выбрать самый оригинальный в финале сезона.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Юрий Шулейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович на антифашистском конгрессе: если не говорить про эти исторические факты, мир взорвётся
18 августа 2023 08:47

Вольфович на антифашистском конгрессе: если не говорить про эти исторические факты, мир взорвётся

Лукашенко требует закончить вакханалии при организации вступительной кампании
18 августа 2023 08:26

Лукашенко требует закончить вакханалии при организации вступительной кампании

Лукашенко проводит совещание по готовности системы образования к новому учебному году
18 августа 2023 07:28

Лукашенко проводит совещание по готовности системы образования к новому учебному году