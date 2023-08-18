Брестские технологи рассказали, как создавался тот самый первый каравай для Президента

Новости Беларуси. Караваи «на миллион» из муки нового урожая со всех уголков Беларуси займут место во Дворце Независимости. Почетное место уже занял хлеб из Брестской области, аграрии которого первыми в стране намолотили миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первый каравай от первого региона» – надпись говорит сама за себя. Каравай получил Александр Лукашенко во время своей западной инспекции в Каменецкий район. Реакция главы государства не заставила долго ждать, шедевр хлебопекарного искусства поразил.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Первый белорусский каравай, урожая этого года. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это что, хлеб? Это хлеб.

– Не шоколад коричневый?

– Нет, это весь труд, который создают на поле хлеборобы наши!

– Даже страшно притрагиваться!

– Пробовать надо!

– Свежий!

Над караваем для Президента трудилась целая команда брестских пекарей и технологов. Муку из нового урожая после помола выдерживали не менее семи дней. Декор начали готовить за неделю, а внутренняя пышная булка выпекалась ночью накануне. В изделии пекари показали жизненный цикл хлеба: от выращенного зерна до мельницы и хозяйки с угощением. А еще вклад аграриев из каждого района. Украшения ручной работы, а их оттенки (от песочного до темно-коричневого) появились благодаря разным температурам и видам муки.

Елена Максимова, главный технолог хлебопекарного предприятия:

Эмоции и оценка труда намного выше, чем финансовая прерогатива. Это важно для всего предприятия, для руководителя и особенно для тех людей, которые своими руками воплотили общую идею в жизнь, тех, кто только начинает свой путь. Это их поощряет, они стараются превзойти свое предыдущее творение. Обратная связь – одна из самых драгоценных наград и достоинств, которые могут быть для человека, который делает творческие проекты.