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Лукашенко требует закончить вакханалии при организации вступительной кампании

18 августа 2023 08:26
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Приемная кампания в новом формате проходит в конструктивном ключе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 18 августа, во время совещания по вопросам готовности учреждений образования к новому учебному году, сообщает БЕЛТА. 

Говоря о приемной кампании, глава государства отметил, что в нынешнем году перерасчет баллов на ЦЭ не стал большой проблемой. Лукашенко озвучил четкое требование: всякие вакханалии при проведении вступительной кампании должны быть закончены. 

Лукашенко провёл совещание по готовности системы образования к учебному году

# Вступительная кампания # общество # Александр Лукашенко

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