Лукашенко требует закончить вакханалии при организации вступительной кампании

Приемная кампания в новом формате проходит в конструктивном ключе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 18 августа, во время совещания по вопросам готовности учреждений образования к новому учебному году, сообщает БЕЛТА.

Говоря о приемной кампании, глава государства отметил, что в нынешнем году перерасчет баллов на ЦЭ не стал большой проблемой. Лукашенко озвучил четкое требование: всякие вакханалии при проведении вступительной кампании должны быть закончены.

Лукашенко провёл совещание по готовности системы образования к учебному году