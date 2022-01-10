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В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане

10 января 2022 09:30
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Новости Казахстана. В Казахстане заявляют, что ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем. Но власти призвали граждан сохранять бдительность, так как сохраняется высокий риск повторения террористических атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане-1

Предварительный ущерб от беспорядков оценили в 215 миллионов долларов. Сейчас власти делают все, чтобы нормализовать жизнь в стране.  

В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане-4

Всего за участие в беспорядках в стране задержаны около 8 000 человек. В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота. А помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны.  

В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане-7

Пресс-секретарь ОДКБ: на миротворческие силы возложена задача взять под охрану стратегически важные объекты в Казахстане. Подробнее здесь.

# Протесты в Казахстане # Фотофакт

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