В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане

Новости Казахстана. В Казахстане заявляют, что ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем. Но власти призвали граждан сохранять бдительность, так как сохраняется высокий риск повторения террористических атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительный ущерб от беспорядков оценили в 215 миллионов долларов. Сейчас власти делают все, чтобы нормализовать жизнь в стране.

Всего за участие в беспорядках в стране задержаны около 8 000 человек. В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота. А помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны.