Россия частично закрыла границу из-за коронавируса. Кто может её пересекать?

Новости Беларуси. Ровно в полночь Россия частично закрыла границы из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь до 1 мая пересечь ее из Беларуси могут только россияне и грузоперевозчики. Невозможен и транзит через Москву в другие страны.

«Белавиа» приостанавливает полёты в некоторые города России

Меры направлены на всех иностранцев. Вместе с тем, авиационное и железнодорожное сообщение между Минском и Москвой сохранено. Поезда и самолеты – только для участников официальных делегаций, дипломатов и граждан Беларуси, имеющих вид на жительство в России.