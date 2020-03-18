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Россия частично закрыла границу из-за коронавируса. Кто может её пересекать?

18 марта 2020 08:06
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Новости Беларуси. Ровно в полночь Россия частично закрыла границы из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь до 1 мая пересечь ее из Беларуси могут только россияне и грузоперевозчики. Невозможен и транзит через Москву в другие страны.

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Меры направлены на всех иностранцев. Вместе с тем, авиационное и железнодорожное сообщение между Минском и Москвой сохранено. Поезда и самолеты – только для участников официальных делегаций, дипломатов и граждан Беларуси, имеющих вид на жительство в России.

Россия частично закрыла границу из-за коронавируса. Кто может её пересекать?-1

Границы закрыл и Евросоюз. Прекращена выдачи шенгенских виз, а по действующим нельзя въехать с туристическими или другими целями, которые не входят в список исключений.

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Чтобы решить возникающие вопросы, во всех белорусских посольствах работают телефоны для экстренной связи. Их номера можно найти на сайте МИДа.

Россия частично закрыла границу из-за коронавируса. Кто может её пересекать?-4

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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