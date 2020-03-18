Аптечки, медосмотры, горячее питание. Как следят за безопасностью работников во время полевых работ

Новости Беларуси. Профсоюзы взяли на контроль обеспечение безопасности во время весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тех регионах, где уже приступили к посевной, технические инспекторы труда посещают сельхозпредприятия.

Специалисты проверяют, как проводятся инструктажи, медосмотры водителей и механизаторов, есть ли медицинские аптечки. Профсоюзные активисты также следят за тем, чтобы работники были обеспечены горячим питанием, спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

Такие мониторинги проводятся ежегодно. Только в 2019 году профсоюзы проверили порядка 400 предприятий и выявили без малого 4 тысячи нарушений. В ФПБ по-прежнему работает телефон горячей линии, по которому можно сообщить о несоблюдении правил охраны труда.