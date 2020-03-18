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«Белавиа» приостанавливает полёты в некоторые города России

18 марта 2020 06:17
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает полеты в некоторые города России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 1 мая наши самолеты не будут летать в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи.  

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Ситуация постоянно меняется, поэтому следует проверять обновления на сайте авиакомпании. Вернуть деньги или изменить даты вылета можно будет до 31 декабря. Ранее белорусский авиаперевозчик в связи с ситуацией с коронавирусом приостановил полеты в Польшу, Украину, Молдову, Латвию и другие страны мира.  

«Белавиа» приостанавливает полёты в некоторые города России-1

«Белавиа» приостанавливает полёты в некоторые города России-3

Тем временем, поезда БелЖД, которые курсируют в приграничном сообщении с Россией, с 18 марта будут следовать измененным маршрутом до последней приграничной станции Беларуси. Пассажирам рекомендуют также внимательно следить за изменениями в графике. Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой пока прерываться не будет.  

«Белавиа» приостанавливает полёты в некоторые города России-6

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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