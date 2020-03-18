Налоговая декларация: кто обязан предоставить и что грозит, если не подать

Продажа нескольких квартир, ценные подарки и крупные выигрыши. Срок подачи налоговых деклараций в нашей стране истекает 31 марта. Напомним, подать отчет должны белорусы, которые в течение пяти лет продали более двух объектов одного вида недвижимости. Александр Костюкевич, юрист:

Либо доли в этих объектах недвижимости, т. е. две квартиры, два жилых дома, два гаража, два земельных участка, две дачи, соответственно.

Заплатить налоги придется и тем, кто в течение календарного года продал несколько машин. В эту категорию попадают автомобили до 3,5 тонн и вместимостью до 8 пассажиров, не считая водителя. Александр Костюкевич:

Независимо от того, есть доход от продажи или нет, все равно обязанность представить налоговую декларацию у вас есть. Налоговый орган рассчитает сумму имущественных вычетов и определяет, подлежит ли уплате какая-то сумма или нет. Что касается транспортных средств более 3,5 тонн и более восьми мест для сидения, то даже если одно такое транспортное средство вы продали, то должны подавать декларацию.

Отчитаться нужно и за доходы из-за рубежа и крупные денежные подарки. Александр Костюкевич:

Сумма, не облагаемая подоходным налогом, определена в размере 6.569 на 2019 год от всех источников. Если мы понимаем, что нам физические лица подарили больше за границей либо на территории Республики Беларусь, то мы обязаны подать декларацию. В данную сумму не включаются договора дарения от близких родственников.

Тенденция этого года – рост количества азартных деклараций. Все чаще в качестве дохода из-за рубежа указывают крупные выигрыши в онлайн-казино. Отправить декларацию можно через кабинет плательщика или по почте. Административная ответственность предусмотрена лишь в случае трехдневной просрочки, а вот уплатить налоги необходимо до 1 июня. Александр Костюкевич:

В случае если будет установлено нарушение, вас могут привлечь к административной ответственности по статье 13,4 и 13,6. За неуплату идет штраф в размере 15% от суммы налога.