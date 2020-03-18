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Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

18 марта 2020 07:16
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Новости Беларуси. Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники смогут озвучить свои предложения, включиться в дискуссии и показать готовые разработки. Основные темы форума – городская мобильность, общественная безопасность, ЖКХ и «умные здания», платежная инфраструктура и работа с данными. Большое внимание уделят транспортной сфере и регулированию дорожного движения.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси-1

Например, сейчас в рамках национальной Smart-платформы, которая реализуется в соответствии с указом Президента, дорожная инспекция готовит мобильное приложение для водителей.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси-4

Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси:
Принципиальное новое здесь в том, что мы хотели бы интегрироваться с геоинформационными сервисами, получать картографическую информацию и информировать участников дорожного движения о заторах, инцидентах и других происшествиях, которые происходят на на улично-дорожной сети.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси-7

Олег Седельник, генеральный директор предприятия по использованию облачных технологий:
Национальная Smart-платформа планируется к внедрению в текущем году. Как технологическая часть она будет собирать необходимую информацию, обрабатывать ее, хранить, оказывать сервисы важные и услуги, которые позволят как повышать эффективность производства, эффективность оказания услуг гражданам со стороны того же здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. И будут позволять искать с точки зрения аналитики наилучшие способы, в том числе экономия бюджетных средств.

Проведение международного форума запланировано на май-июнь. Концепции создания «умного города» рассмотрят на примерах из регионов. Пилотные проекты уже работают в Орше, Полоцке, Новогрудке, Бресте и Кричеве.

Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси-10

# Технологии # общество # Дмитрий Навой # Олег Седельник # Фотофакт

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