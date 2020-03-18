Как выглядит комфортный «умный город»? Форум о технологиях Smart City пройдёт в Беларуси

Новости Беларуси. Форум о технологиях и успешных подходах к внедрению концепции Smart City пройдет в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники смогут озвучить свои предложения, включиться в дискуссии и показать готовые разработки. Основные темы форума – городская мобильность, общественная безопасность, ЖКХ и «умные здания», платежная инфраструктура и работа с данными. Большое внимание уделят транспортной сфере и регулированию дорожного движения.

Например, сейчас в рамках национальной Smart-платформы, которая реализуется в соответствии с указом Президента, дорожная инспекция готовит мобильное приложение для водителей.

Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси:

Принципиальное новое здесь в том, что мы хотели бы интегрироваться с геоинформационными сервисами, получать картографическую информацию и информировать участников дорожного движения о заторах, инцидентах и других происшествиях, которые происходят на на улично-дорожной сети.