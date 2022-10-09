В истории уже был ядерный кризис? Рассказываем, как удалось решить проблему мирно

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Мир уже был близок к ядерной войне в период Карибского кризиса в 1962 году. Именно в это время отношения между СССР и США обострились до предела. Все началось с социалистической революции на Кубе под предводительством Фиделя Кастро. Тогда отношения между Гаваной и Вашингтоном обострились из-за национализации американских предприятий кубинцами. При этом параллельно страна начала налаживать отношения с СССР. Поэтому Куба стала следующим государством, где Москва разместила свои ракеты. Важно отметить, что это был ответ Советского Союза на американские баллистические ракеты в Турции. Поскольку в зоне их досягаемости находились вся европейская часть России и Москва.

После этого американское правительство устроило морскую блокаду. Что, согласно международному праву, считается актом войны. Ситуация была накалена до предела. Чтобы избежать катастрофы, Хрущев написал Кеннеди письмо. Он предложил демонтировать ракеты с условием гарантий безопасности режима на Кубе. Однако перемирия не произошло. На следующий день над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. В этот же день произошло столкновение советской подводной лодки с американскими ВМС.

Затем в ночь с 27 на 28 октября 1962 года Кеннеди и министр юстиции США встретились с послом СССР Анатолием Добрыниным. После чего Кеннеди отправил в Кремль сообщение. Он дал гарантии ненападения на Кубу и обещал снять военно-морскую блокаду с условием, что СССР выведет свои баллистические ракеты с Кубы.