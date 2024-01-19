Роскосмос утвердил эмблему экипажа «Союз МС-25» с изображением флага Беларуси

Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской отправится к МКС 21 марта. Информацию о дате полета сообщили в пресс-службе корпорации «Роскосмос». Уже утверждена и эмблема экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она выполнена в форме щита – символа победы и достижения целей. Также на эмблему нанесли фамилии космонавтов и флаги их стран. В центре разместился логотип Роскосмоса и пилотируемый корабль «Союз МС-25». А внизу эмблемы нанесена гора Казбек – это позывной экипажа.