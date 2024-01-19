В Беларуси учреждён Государственный знак качества
Государственный знак качества учрежден в Беларуси. Указ, которым утверждены его изображение и описание, подписал Александр Лукашенко. Дискуссия о том, каким же будет белорусский знак качества, развернулась на первом в 2024-м рабочем совещании Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально на выбор было предложено 20 вариантов, но остановиться решили на наиболее узнаваемом. В основу лег символ родом из Советского Союза – пятиугольник с буквой К. Теперь продукцию, произведенную в Беларуси по высшему разряду, будет украшать пятиугольник красного цвета, символизирующий безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. Перевернутая буква «К» укажет на качество, а надпись «Беларусь» – на страну происхождения товара.
Как подчеркивал белорусский лидер, получить знак качества производителям будет непросто, но очень почетно. Порядок его присвоения, а также перечень льгот, которые получат компании, определит правительство. Ожидается, что первые обладатели знака качества появятся в Беларуси в конце 2024 года.