Беларусь готова к диалогу с НАТО – проект Военной доктрины обсудили на брифинге Минобороны

Беларусь готова к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. В том числе возобновить прагматичный диалог с НАТО при условии прекращения Североатлантическим блоком агрессивной риторики. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в ходе брифинга, ссылаясь на проект Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ отражает не только взгляд военных – в его разработке принимали участие все госорганы. На этапе согласования учли мнение местных органов власти, парламентариев и сенаторов. Как подчеркнул глава оборонного ведомства, итоговый документ нужно считать не редакцией, а новым проектом Военной доктрины.

Тем не менее главный посыл сохранен: миролюбивые устремления белорусского народа не изменит даже напряженная геополитическая ситуация. Ни к одной стране Беларусь не относится как к врагу, потому и доктрина сохраняет оборонительный характер. Более того, наше государство готово восстанавливать архитектуру международной безопасности. Хотя в отдельных государствах нас по-прежнему называют агрессорами. Но доктрина – документ открытый, и сегодня, как подчеркнул министр обороны, важно донести миру наши взгляды.

Виктор Х ренин, министр обороны Б еларуси: Обновленная Военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога. Прежде всего мы продемонстрировали в ней заинтересованность Республики Беларусь в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и других, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений. Мы собрали воедино и прописали все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Это давно лежало на поверхности и требовало реализации. Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству. В этой же главе мы прописали возможность участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности.

Как было отмечено, акцент – на оборонные действия. Однако важно не допустить ситуации, когда реагировать на угрозу будет уже поздно. Потому упор в документе сделан в том числе на сдерживание от развязывания военных конфликтов. Яркий пример – ситуация на границе. Провокации западных соседей не расцениваются как военные действия, тем не менее пускать все на самотек нельзя. Так, белорусские военные делают ставку на стратегическое сдерживание: к ним относятся, например, учения. Мы демонстрируем, что нам есть чем ответить, если до этого дойдет. Ядерное оружие также метод превентивного сдерживания. Из этого вытекает еще одно положение Военной доктрины – соразмерность противодействия той или иной угрозе.

Возвращаясь к совместной работе всех госорганов над документом. Как подчеркнул Виктор Хренин, доктрина закрепляет – оборону государства осуществляют все, начиная от главы государства и заканчивая каждым гражданином страны.