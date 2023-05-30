Романов: «Основной темой, которая важна белорусам, является понимание своей подлинной истории»

Новости Беларусь. Пять тематических секций и порядка тридцати диалоговых площадок. Участниками городской патриотической конференции 30 мая стали несколько сотен руководителей столичных предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз не обошлось без интерактива, экскурсий и викторин. Выбранный формат для диалога позволил глубже задуматься о главном – сохранении мира, исторической памяти, воспитании будущих поколений белорусов.

Какие методы по сохранению нашего исторического наследия наиболее оптимальны, определяли уже на пленарной части конференции.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Недавно прошла большая конференция международная, которую мы проводили совместно с парламентариями нашей страны, с Академией управления при Президенте. Кстати, тема электорального суверенитета, в том числе и патриотизма, служения своему народу – они очень близки, тоже нашли отражение в тех докладах, которые звучали на этой конференции.