Романов: «Основной темой, которая важна белорусам, является понимание своей подлинной истории»
Новости Беларусь. Пять тематических секций и порядка тридцати диалоговых площадок. Участниками городской патриотической конференции 30 мая стали несколько сотен руководителей столичных предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз не обошлось без интерактива, экскурсий и викторин. Выбранный формат для диалога позволил глубже задуматься о главном – сохранении мира, исторической памяти, воспитании будущих поколений белорусов.
Какие методы по сохранению нашего исторического наследия наиболее оптимальны, определяли уже на пленарной части конференции.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Недавно прошла большая конференция международная, которую мы проводили совместно с парламентариями нашей страны, с Академией управления при Президенте. Кстати, тема электорального суверенитета, в том числе и патриотизма, служения своему народу – они очень близки, тоже нашли отражение в тех докладах, которые звучали на этой конференции.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Я думаю, что основной темой, которая важна для белорусского общества, является понимание своей подлинной истории, своего места в мире, идентичности как восточнославянского народа. Если мы осознаем эти смыслы, на основе их будем выстраивать любую политику: информационную, экономическую, внешнюю политику – в этом случае она, политика, будет успешной.
Воспитание детей и сохранение исторической памяти. Что обсуждалось на городской патриотической конференции? Подробности здесь.