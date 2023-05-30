Воспитание детей и сохранение исторической памяти. Что обсуждалось на городской патриотической конференции?

Новости Беларусь. Пять тематических секций и порядка тридцати диалоговых площадок. Участниками городской патриотической конференции 30 мая стали несколько сотен руководителей столичных предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз не обошлось без интерактива, экскурсий и викторин. Выбранный формат для диалога позволил глубже задуматься о главном – сохранении мира, исторической памяти, воспитании будущих поколений белорусов. Репортаж Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Одна из интерактивных диалоговых площадок сегодня развернулась прямо на станции «Минск-Пасажирский». Здесь участников познакомили с вокзальным комплексом и обсудили, как воспитать патриота через государственные символы. Инна Алексеенко сегодня загорелась желанием сделать для дочери фотосессию перед выпускным в локациях железнодорожного вокзала. Участница городской конференции оценила не только яркие декорации, но и особый смысл деталей. На них нанесен национальный орнамент и цвета белорусского флага.

Инна Алексеенко, заместитель директора колледжа бизнеса и права:

Довольно много здесь таких зон, на которые стоит обратить внимание, в частности и в семейной своей жизни, и также по профессиональной своей деятельности. Таких, как Инна Алексеевна, людей с активной гражданской позицией сегодня пригласили познакомиться с историей, которую некоторые открыли для себя впервые. Интересных фактов за 150 лет с момента основания станции и вокзала накопилось немало. Вместо некогда деревянной постройки со временем на Привокзальной выросло современное здание. Его проект выиграл ряд международных премий.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский», начальник вокзала:

Если судить о тех объемах и потребностях наших пассажиров, которые мы наблюдаем или узнаем из проводимых опросов, то наши сувениры, особенно белорусские, пользуются большим спросом у иностранных граждан.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Самое главное в воспитании именно нашего подрастающего поколения – на примерах того, как к нам пришли эти символы, как их наши соотечественники защищали, как они вообще создавались. Вот на этом надо строить патриотизм. О том, что такое патриотизм, уже усвоили участники военно-патриотического клуба «Доблесть». Свою позицию они 30 мая донесли в галерее Савицкого участникам городской конференции. Речь здесь зашла о сохранении исторической памяти и правды о геноциде белорусского народа через музейную и экскурсионную деятельность.

Влада Агеенко, ученица средней школы № 48 Минска:

За нами, в принципе, будущее нашей страны. Мы должны сохранить память, мы ее сохраняем. И именно показываем мы ее правдивой.

Георгий Атаманов, председатель первичной ветеранской организации Центрального района Минска:

Первый лагерь в течение недели был на Переспе, это где Сторожевка. Дрозды – 2,5 месяца. 10-12 тысяч уничтоженных. Надо восстановить. Год исторической памяти. Обозначить это место надо, но неужели тяжело поставить тот же билборд и написать: «Беларусь помнит».