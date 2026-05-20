В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Нововведения касаются документов, проезда и ведения хозяйственной деятельности. Главная цель – сделать пребывание граждан на этих территориях более свободным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили: теперь подойдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных пропусков, если транспорт следует в приграничные населенные пункты.

Николай Борейко, заместитель начальника 3-го главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

Кроме того, для того, чтобы упростить лицам, которые владеют в пограничной полосе жилыми строениями, законодателями было принято решение не выдавать им пропуска в пограничную полосу, а разрешить без прохождения вот этой процедуры спокойно прибывать к своим жилым помещениям, к дачам, садовым домикам для их обслуживания, времяпрепровождения.

Рыбалка и отдых на местных озерах теперь свободны от лишних согласований. Но правила парковки стали строже: за брошенную в пограничной полосе машину нарушителям грозит блокировка колес. Обстановка на государственной границе меняется динамично, поэтому одним из требований к пограничникам является своевременное принятие грамотных управленческих решений на всех уровнях: от военнослужащего, проходящего службу по контракту, до офицера.

Особое внимание – подготовке кадров. Сегодня она осуществляется в Институте пограничной службы в Минске, а также в 10 высших учебных заведениях Беларуси. Из последних открытых специальностей – обучение управлению беспилотными летательными аппаратами.