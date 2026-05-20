В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне
В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Нововведения касаются документов, проезда и ведения хозяйственной деятельности. Главная цель – сделать пребывание граждан на этих территориях более свободным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили: теперь подойдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных пропусков, если транспорт следует в приграничные населенные пункты.
Николай Борейко, заместитель начальника 3-го главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Кроме того, для того, чтобы упростить лицам, которые владеют в пограничной полосе жилыми строениями, законодателями было принято решение не выдавать им пропуска в пограничную полосу, а разрешить без прохождения вот этой процедуры спокойно прибывать к своим жилым помещениям, к дачам, садовым домикам для их обслуживания, времяпрепровождения.
Рыбалка и отдых на местных озерах теперь свободны от лишних согласований. Но правила парковки стали строже: за брошенную в пограничной полосе машину нарушителям грозит блокировка колес. Обстановка на государственной границе меняется динамично, поэтому одним из требований к пограничникам является своевременное принятие грамотных управленческих решений на всех уровнях: от военнослужащего, проходящего службу по контракту, до офицера.
Особое внимание – подготовке кадров. Сегодня она осуществляется в Институте пограничной службы в Минске, а также в 10 высших учебных заведениях Беларуси. Из последних открытых специальностей – обучение управлению беспилотными летательными аппаратами.
Владимир Мельниченко, заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Подготовка осуществляется не только курсантов, которые обучаются в институте, но и военнослужащих всех категорий: от рядового до начальствующего состава. Подготовку мы осуществляем и применяем беспилотные летательные аппараты в охране государственной границы, а также осуществляем подготовку соответствующих специалистов уже порядка трех лет.
Обусловлено тем, что появились новые средства вооруженной борьбы, новые технические средства. Эффективность, применение в охране государственной границы имеет достаточно высокую степень.
В новом учебном году Институт погранслужбы планирует принять около сотни курсантов, в том числе девушек. Сегодня учреждение проводит подготовку по четырем направлениям: пограничная служба, пограничный контроль, оперативная деятельность и идеологическая работа. Основной упор в обучении делается на физическую, огневую и тактическую подготовку с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также оперативной ситуации в мире и регионе.