В Беларуси внедрят российский аналог Starlink

Российская космическая компания «Бюро 1440» и национальный спутниковый оператор Беларуси «Белинтерсат» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Госкомвоенпром.

Как указано, глобальное покрытие является одной из ключевых характеристик сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440».

По словам заместителя гендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, соглашение – шаг к масштабированию сотрудничества компании с представителями телеком-рынка на международном уровне. Как отметил технический директор «Белинтерсат» Олег Винярский, на территории удаленных районов Беларуси наблюдается раст потребности в цифровых услугах. Также он отметил важность партнерского сотрудничества для импортозамещения и технологического суверенитета страны.

В марте «Бюро 1440» успешно запустила на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Эти аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN.

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