Роман Головченко с рабочим визитом посетит Нижний Новгород, Ульяновск и Алматы

Самым близким нашим партнером остается Россия. В 2023 году Минск и Москва продолжат укреплять торгово-экономические связи. Двустороннюю повестку в ближайшие дни будут обсуждать в Нижнем Новгороде и Ульяновске. Премьер-министр Беларуси посетит эти регионы с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания – вопросы переориентации экспортных поставок с рынков недружественных стран, импортозамещение, промышленная кооперация. Роман Головченко проведет переговоры с губернаторами Нижегородской и Ульяновской областей. Кроме того, в Нижнем Новгороде состоится бизнес-форум для развития взаимодействия деловых кругов. Глава белорусского правительства посетит ряд промышленных площадок в российских регионах.