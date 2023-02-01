Минздрав усовершенствовал групповые аптечки для Вооружённых Сил

Новости Беларуси. С учетом современных медицинских требований Минздрав усовершенствовал групповые аптечки для военных. В ближайшее время комплексы поступят в белорусскую армию. Наборы для оказания первой медпомощи предназначены для подразделений численностью от 10 до 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аптечка выполнена по принципу модульной конструкции: три рюкзака – разные медицинские зоны доступа – красная, желтая и зеленая. В зависимости от ситуации может быть использован нужный отсек. В комплексе большое количество перевязочного материала, обезболивающих средств, гемостатиков. Как отметили в профильном ведомстве, время эвакуации раненых возросло. Новый медицинский кейс позволит поддержать жизнь пострадавшего до доставки в стационар.