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Минздрав усовершенствовал групповые аптечки для Вооружённых Сил

01 февраля 2023 06:33
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Новости Беларуси. С учетом современных медицинских требований Минздрав усовершенствовал групповые аптечки для военных. В ближайшее время комплексы поступят в белорусскую армию. Наборы для оказания первой медпомощи предназначены для подразделений численностью от 10 до 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав усовершенствовал групповые аптечки для Вооружённых Сил-1

Аптечка выполнена по принципу модульной конструкции: три рюкзака – разные медицинские зоны доступа – красная, желтая и зеленая. В зависимости от ситуации может быть использован нужный отсек. В комплексе большое количество перевязочного материала, обезболивающих средств, гемостатиков. Как отметили в профильном ведомстве, время эвакуации раненых возросло. Новый медицинский кейс позволит поддержать жизнь пострадавшего до доставки в стационар.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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