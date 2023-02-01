Автопарк Пуховичского РОЧС пополнился новой техникой

Новости Беларуси. Автопарк Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям пополнился новой техникой. На вооружение спасателей поступила пожарная автоцистерна, выпущенная на шасси МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина обеспечена необходимым запасом огнетушащих средств. Вмещает в себя 5 тонн воды и 300 тонн пенообразователя. В кабине может поместиться до 6 спасателей. Новая автоцистерна позволит боевому расчету оперативно справиться с возгораниями как в жилых зданиях, так и на промышленных объектах.

Алексей Нестерович, начальник Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Автоцистерна АЦ 5,0-50/4 нашего отечественного белорусского производства, которая отвечает всем самым современным требованиям. Поступила она на вооружение ПАС № 12, деревня Озеричино, в районе выезда населенного пункта находится более 40 деревень, в которых проживают более 6 000 жителей, а также 38 садовых товариществ.