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Автопарк Пуховичского РОЧС пополнился новой техникой

01 февраля 2023 06:58
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Новости Беларуси. Автопарк Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям пополнился новой техникой. На вооружение спасателей поступила пожарная автоцистерна, выпущенная на шасси МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопарк Пуховичского РОЧС пополнился новой техникой-1

Машина обеспечена необходимым запасом огнетушащих средств. Вмещает в себя 5 тонн воды и 300 тонн пенообразователя. В кабине может поместиться до 6 спасателей. Новая автоцистерна позволит боевому расчету оперативно справиться с возгораниями как в жилых зданиях, так и на промышленных объектах.

Автопарк Пуховичского РОЧС пополнился новой техникой-4

Алексей Нестерович, начальник Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Автоцистерна АЦ 5,0-50/4 нашего отечественного белорусского производства, которая отвечает всем самым современным требованиям. Поступила она на вооружение ПАС № 12, деревня Озеричино, в районе выезда населенного пункта находится более 40 деревень, в которых проживают более 6 000 жителей, а также 38 садовых товариществ.

Автопарк Пуховичского РОЧС пополнился новой техникой-7

Всего на вооружении спасателей Пуховичского района имеется 11 единиц основной техники и 2 вспомогательные машины.

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# МЧС Беларуси # общество # Алексей Нестерович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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