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Роман Головченко прибыл в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета

20 октября 2022 13:23
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В Ереване стартует Межправсовет ЕАЭС. Устранение препятствий на внутреннем рынке союза остается одним из главных вопросов для белорусской стороны. Официальный Минск настаивает на создании свободной конкурентной среды без изъятий и ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко прибыл в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета-1

Нашу позицию озвучит премьер-министр. Роман Головченко уже прибыл в Ереван. В целом дискуссии развернутся по широкому кругу вопросов. Среди тем – промышленная кооперация, формирование общего рынка газа и нефти, развитие электронной торговли. Всего в повестке заседания глав правительств 22 вопроса, 13 из которых будут рассмотрены в широком формате, 9 – в узком. Перед началом переговоров Роман Головченко встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Кроме того, в Ереване у белорусского премьера запланирован еще ряд двусторонних встреч.

# ЕАЭС # общество # Роман Головченко # Никол Пашинян # Фотофакт

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