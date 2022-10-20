Роман Головченко прибыл в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета

В Ереване стартует Межправсовет ЕАЭС. Устранение препятствий на внутреннем рынке союза остается одним из главных вопросов для белорусской стороны. Официальный Минск настаивает на создании свободной конкурентной среды без изъятий и ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу позицию озвучит премьер-министр. Роман Головченко уже прибыл в Ереван. В целом дискуссии развернутся по широкому кругу вопросов. Среди тем – промышленная кооперация, формирование общего рынка газа и нефти, развитие электронной торговли. Всего в повестке заседания глав правительств 22 вопроса, 13 из которых будут рассмотрены в широком формате, 9 – в узком. Перед началом переговоров Роман Головченко встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Кроме того, в Ереване у белорусского премьера запланирован еще ряд двусторонних встреч.