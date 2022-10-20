Прямой эфир

Леонид Анфимов о членстве Украины в СНГ: никто не делает её изгоем

20 октября 2022 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительствам стран СНГ в кратчайшие сроки поручено завершить внутригосударственные согласования для решения вопроса свободной торговли услугами на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов о членстве Украины в СНГ: никто не делает её изгоем-1

Напомним, решение ускорить процесс по проекту соответствующего соглашения принято на прошедшем саммите в Астане. Устранение барьеров пойдет на пользу национальным экономикам всех стран. В этом уверены полномочные представители участниц СНГ. Сегодня они тщательно анализируют итоги большого разговора лидеров государств. Кроме того, в эти дни готовится повестка очередного заседания глав правительств стран Содружества. Оно пройдет также в Астане 28 октября. Ряд вопросов уже известен.

Леонид Анфимов о членстве Украины в СНГ: никто не делает её изгоем-4

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Это будет две концепции – научно-технического и технологического сотрудничества и концепция цифровой трансформации отраслей химического комплекса стран СНГ. И одновременно с этими концепциями будет утверждаться план мероприятий по их реализации.

Леонид Анфимов о членстве Украины в СНГ: никто не делает её изгоем-7

Экономическому блоку вопросов представители стран СНГ уделяют особое внимание. Эта тема сопровождает любую встречу. Плотная интеграция, безусловно, придаст новый импульс развитию государств. Не принимает участие в обсуждении актуальных вопросов Украина. Страна сохраняет членство в СНГ, однако выходит из ряда соглашений.

Леонид Анфимов о членстве Украины в СНГ: никто не делает её изгоем-10

Леонид Анфимов:
Мы их приглашаем на все мероприятия и не откидываем. Все документы, которые принимаются в рамках Содружества, идут украинской стороне. Никто не делает Украину изгоем. Мы всегда говорим, что СНГ может стать площадкой для решения тех проблем, которые не могут решиться в рамках какого-то другого переговорного процесса.

В числе актуальных тем также подготовка ко вторым спортивным Играм стран СНГ. Они пройдут в Беларуси уже в 2023 году.

# СНГ # общество # Леонид Анфимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обвинение Дмитрию Сосновскому, который готовил нападение на Григория Азарёнка, зачитали в суде
20 октября 2022 12:09

Обвинение Дмитрию Сосновскому, который готовил нападение на Григория Азарёнка, зачитали в суде

День войск связи отмечается в Беларуси
20 октября 2022 11:32

День войск связи отмечается в Беларуси

Президент: выборы в 2024 году мы должны провести по новым правилам, это будет самая масштабная кампания за последние годы
20 октября 2022 11:21

Президент: выборы в 2024 году мы должны провести по новым правилам, это будет самая масштабная кампания за последние годы