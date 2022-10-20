Леонид Анфимов о членстве Украины в СНГ: никто не делает её изгоем

Новости Беларуси. Правительствам стран СНГ в кратчайшие сроки поручено завершить внутригосударственные согласования для решения вопроса свободной торговли услугами на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, решение ускорить процесс по проекту соответствующего соглашения принято на прошедшем саммите в Астане. Устранение барьеров пойдет на пользу национальным экономикам всех стран. В этом уверены полномочные представители участниц СНГ. Сегодня они тщательно анализируют итоги большого разговора лидеров государств. Кроме того, в эти дни готовится повестка очередного заседания глав правительств стран Содружества. Оно пройдет также в Астане 28 октября. Ряд вопросов уже известен.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ: Это будет две концепции – научно-технического и технологического сотрудничества и концепция цифровой трансформации отраслей химического комплекса стран СНГ. И одновременно с этими концепциями будет утверждаться план мероприятий по их реализации.

Экономическому блоку вопросов представители стран СНГ уделяют особое внимание. Эта тема сопровождает любую встречу. Плотная интеграция, безусловно, придаст новый импульс развитию государств. Не принимает участие в обсуждении актуальных вопросов Украина. Страна сохраняет членство в СНГ, однако выходит из ряда соглашений.

Леонид Анфимов:

Мы их приглашаем на все мероприятия и не откидываем. Все документы, которые принимаются в рамках Содружества, идут украинской стороне. Никто не делает Украину изгоем. Мы всегда говорим, что СНГ может стать площадкой для решения тех проблем, которые не могут решиться в рамках какого-то другого переговорного процесса.

В числе актуальных тем также подготовка ко вторым спортивным Играм стран СНГ. Они пройдут в Беларуси уже в 2023 году.