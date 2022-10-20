В Беларуси ввели новую систему регулирования цен

Новости Беларуси. В Беларуси начинают работать новые правила в ценообразовании – более четкие и прозрачные. Соответствующее постановление утверждено Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требования документа распространяются почти на все товары: от продовольствия до одежды и авто, включая импортные.

За исключением лекарств, топлива, алкоголя и табачных изделий. Эти группы регулируются другими нормативно-правовыми актами. На приведение в соответствие цен ретейлу отведено пять дней. При этом для импортеров и внутренней торговли вводятся максимально допустимые надбавки – их размер не должен превышать 60 %. Отпускные цены производители обязаны будут согласовывать с госорганами. Соответствующими полномочиями наделены облисполкомы и Минский горисполком. Как будет работать механизм согласования, рассказали в профильном ведомстве.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Алгоритм согласования несложный. Мы готовим и выпустим в ближайшие дни разъяснения регламента административных процедур, по которым будет минимальный объем документов, необходимых для того, чтобы субъект хозяйствования мог их спокойно оформить в соответствующий регулирующий госорган и согласование роста цен мог спокойно оценить, понять, что там написано, и принять зрячее решение, поэтому в ближайший момент эти документы будут выпущены, они будут общие для всей страны. Конечно, местные органы власти могут вносить некие изменения в своей деятельности. Согласование будет происходить в целом не более 10 рабочих дней, а если товар скоропортящийся, то не более 5 рабочих дней.