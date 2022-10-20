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Обвинение Дмитрию Сосновскому, который готовил нападение на Григория Азарёнка, зачитали в суде

20 октября 2022 12:09
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Новости Беларуси. Обвинение Дмитрию Сосновскому, одному из участников группы, готовивших нападение на нашего коллегу Григория Азаренка, 20 октября зачитали в зале суда Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвинение Дмитрию Сосновскому, который готовил нападение на Григория Азарёнка, зачитали в суде-1

В материалах уголовного дела говорится, что фигурант планировал акт терроризма. Вариантов, как расправиться с жертвой, было несколько. В частности, вывезти в лес и заставить говорить на камеру нужные слова – детали огласил гособвинитель.

Напомним, всего на скамье подсудимых пять человек. Все они входили в состав экстремистского формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Подсудимым инкриминируется ряд преступлений, в том числе создание запрещенных организаций и призывы к насильственному свержению власти.

# Судебная система Беларуси # общество # Дмитрий Сосновский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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