Обвинение Дмитрию Сосновскому, который готовил нападение на Григория Азарёнка, зачитали в суде

Новости Беларуси. Обвинение Дмитрию Сосновскому, одному из участников группы, готовивших нападение на нашего коллегу Григория Азаренка, 20 октября зачитали в зале суда Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В материалах уголовного дела говорится, что фигурант планировал акт терроризма. Вариантов, как расправиться с жертвой, было несколько. В частности, вывезти в лес и заставить говорить на камеру нужные слова – детали огласил гособвинитель.

Напомним, всего на скамье подсудимых пять человек. Все они входили в состав экстремистского формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Подсудимым инкриминируется ряд преступлений, в том числе создание запрещенных организаций и призывы к насильственному свержению власти.