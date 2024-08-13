В Литве с машин белорусов стали пропадать номера – ГТК

На территории Литвы с машин белорусов пропадают номера. О жалобах на это наших граждан сообщает Государственный таможенный комитет. К таким махинациям стоит быть готовыми и тем, кто находится в гостях у соседей и кто только собирается туда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь обращения о пропаже литовские уполномоченные органы игнорируют. В одном из случаев номерные знаки контролирующие службы все-таки вернули через несколько дней. Такое решение там приняли после повторного обращения по этому факту, но уже гражданина Литвы. Кто снял знаки с автомобиля, осталось неизвестно.

В ГТК Беларуси также напоминают: с пятницы, 16 августа, вступает в силу очередное «нововведение» Вильнюса. Въезд на территорию Литвы белорусских легковых автомобилей будет запрещен независимо от гражданства их владельца или водителя.