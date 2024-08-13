Девушки из Национальной школы красоты поучаствовали в проекте «Городская среда»

Представительницы Национальной школы красоты приняли участие в проекте «Городская среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива партии «Белая Русь» направленна на благоустройство дворовых территорий с привлечением жителей города и депутатов. Самый красивый десант посетил одно из дошкольных учреждений столицы, чтобы сделать его еще более уютным.

Элеонора Кочаловская, Мисс Беларусь – 2023: Детки, которые имеют проблемы с речевым аппаратом. Это комнатка теперь есть здесь, в детском саду, совсем рядышком. Не надо обращаться в специализированное учреждение, на платной основе, здесь все. Можно посетить эту комнату.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Использованы новые материалы, новые технологии для усовершенствования сенсорной интеграции наших детей и которые будут способствовать дальнейшему развитию речевому деток, которые обучаются в данном учреждении.

У белорусских красавиц трудолюбивый характер. В ближайшее время планируется посещение новых объектов, где необходимо благоустройство. География – вся страна.