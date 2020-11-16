Роман Головченко о механизме уплаты транспортного налога: самое главное, чтобы он был собираемым

Новости Беларуси. Дорожный сбор: отменить или оставить? Какой способ поддержания качества наших дорог наиболее оптимальный? Окончательное решение по этим вопросам должны принять правительство и парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую задачу 16 ноября поставил Президент. Александру Лукашенко доложили о том, как идет работа по поиску механизма уплаты транспортного налога.

Александр Лукашенко: один ездит с утра до ночи по этим дорогам, а другой два раза в год, а платят практически одинаково

Дорожный вопрос по-прежнему волнует белорусов. Обращения на эту тему продолжают поступать депутатам, потому все подходы будут обсуждаться в парламенте с учетом обратной связи. Затем правительство и Национальное собрание определят, какой механизм оплаты наиболее простой и справедливый.