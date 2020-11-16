Александр Лукашенко: один ездит с утра до ночи по этим дорогам, а другой два раза в год, а платят практически одинаково

Новости Беларуси. Дорожный сбор: отменить или оставить? И какой наиболее оптимальный способ поддержания качества наших дорог? Президенту доложили о том, как идет работа по поиску механизма уплаты транспортного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2014 года в Беларуси действует так называемый дорожный сбор, который привязан к техосмотру. Платят его одинаково все автомобилисты: и тот, кто ежедневно наматывает километры, и, к примеру, пенсионер, который раз в сезон ездит на дачу.

Взамен существующей госпошлине предлагается ввести новый сбор, но уже без привязки к техосмотру, и платить только за тот период, когда водитель планирует использовать свой транспорт. Еще один вариант: действующую госпошлину отменить и включить расходы на содержание дорог в стоимость топлива. Александр Лукашенко: общество хочет перемен, и они замкнулись на Президенте и его полномочиях, как выход из этого – изменения в Конституцию С новым механизмом оплаты Президент поручил определиться на уровне парламента и правительства. Но все должно быть понятно и, насколько это возможно, не затратно для людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств. Видит дыры в бюджете, если они есть. С подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов обсуждайте, дебатируйте в парламенте. На уровне законов принимайте решение и вносите закон для подписания Президентом. Изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты.

С 2014 года у нас действует так называемый дорожный сбор. Но люди считают, что характер его взимания не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. То есть один ездит с утра до ночи по этим дорогам, а другой выезжает на своем транспорте («копеечке» или «девятке», «шестерке» еще с советских времен) два раза в год. Правильно? А платят практически одинаково. Что-то в этом есть, поэтому нам предстоит определиться по ключевому вопросу. Как обновить существующий порядок, сделав его справедливым, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, не затратный способ участия в поддержании качества и развитии наших дорог.