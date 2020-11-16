Стихийный мемориал из двора в районе улицы Червякова перенесли на Северное кладбище

Новости Беларуси. Как отмечают в МВД, организаторы воскресной протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко: собравшиеся люди были настроены агрессивно и попросту заняли двор, где образовался стихийный мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь все цветы, свечи и другие предметы аккуратно перевезены на Северное кладбище.

Павел Барковский, заместитель директора ЖКХ № 1 Фрунзенского района г. Минска:

Это не выбрасывается. Совместно службы района организовывают этот вывоз на Северное кладбище. Вторые ворота. То есть место – так назовем – мемориала там организовано.