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Стихийный мемориал из двора в районе улицы Червякова перенесли на Северное кладбище

16 ноября 2020 13:44
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Новости Беларуси. Как отмечают в МВД, организаторы воскресной протестной акции цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко: собравшиеся люди были настроены агрессивно и попросту заняли двор, где образовался стихийный мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийный мемориал из двора в районе улицы Червякова перенесли на Северное кладбище-1

Теперь все цветы, свечи и другие предметы аккуратно перевезены на Северное кладбище. 

Стихийный мемориал из двора в районе улицы Червякова перенесли на Северное кладбище-4

Стихийный мемориал из двора в районе улицы Червякова перенесли на Северное кладбище-6

Павел Барковский, заместитель директора ЖКХ № 1 Фрунзенского района г. Минска:
Это не выбрасывается. Совместно службы района организовывают этот вывоз на Северное кладбище. Вторые ворота. То есть место – так назовем – мемориала там организовано.

Стихийный мемориал из двора в районе улицы Червякова перенесли на Северное кладбище-9

Такие стихийные мемориалы, будь то в Минске или других городах, уже неотъемлемая часть протестной борьбы. Сегодня они уже перестают быть только местом памяти и скорби.

# Акции протеста # общество # Роман Бондаренко # Павел Барковский # Фотофакт

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