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По уникальной программе ПВТ. Посмотрите, как у детей в Столбцах развивают интеллектуальные способности

02 февраля 2021 17:06
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Новости Беларуси. Образовательная программа «Информатика без розетки» проходит в Минской области при поддержке Парка высоких технологий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такую возможность получили 10 дошкольных учреждений.

По уникальной программе ПВТ. Посмотрите, как у детей в Столбцах развивают интеллектуальные способности-1

Среди них детский сад № 8 в Столбцах. Здесь у детей уже с раннего возраста во время развивающих и веселых игр формируют навыки логического мышления и анализирования различных ситуаций.

Подробнее в материале Юлии Минич.

По уникальной программе ПВТ. Посмотрите, как у детей в Столбцах развивают интеллектуальные способности-4

Юлия Минич, корреспондент:  
В детском саду № 8 для мальчиков и девочек организуют необычные занятия. Здесь профессиональные педагоги развивают интеллектуальные способности детей. Их учат логически мыслить, а также знакомят с секретами информатики.       

По уникальной программе ПВТ. Посмотрите, как у детей в Столбцах развивают интеллектуальные способности-7

Занятия весело и с пользой проводят для старших групп. А постигать уникальную программу Парка высоких технологий помогает воспитатель Ольга Петровна. Конспекты занятий отправляют по электронной почте. Для детей проводят развивающие игры: например, как выбраться из лабиринта. Также воспитанники учатся правильно выражать свою точку зрения и формировать мысли.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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