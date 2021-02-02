По уникальной программе ПВТ. Посмотрите, как у детей в Столбцах развивают интеллектуальные способности

Новости Беларуси. Образовательная программа «Информатика без розетки» проходит в Минской области при поддержке Парка высоких технологий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такую возможность получили 10 дошкольных учреждений.

Среди них детский сад № 8 в Столбцах. Здесь у детей уже с раннего возраста во время развивающих и веселых игр формируют навыки логического мышления и анализирования различных ситуаций. Подробнее в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В детском саду № 8 для мальчиков и девочек организуют необычные занятия. Здесь профессиональные педагоги развивают интеллектуальные способности детей. Их учат логически мыслить, а также знакомят с секретами информатики.