По уникальной программе ПВТ. Посмотрите, как у детей в Столбцах развивают интеллектуальные способности

Новости Беларуси. Образовательная программа «Информатика без розетки» проходит в Минской области при поддержке Парка высоких технологий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такую возможность получили 10 дошкольных учреждений.
Новости Беларуси. Образовательная программа «Информатика без розетки» проходит в Минской области при поддержке Парка высоких технологий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такую возможность получили 10 дошкольных учреждений.
Среди них детский сад № 8 в Столбцах. Здесь у детей уже с раннего возраста во время развивающих и веселых игр формируют навыки логического мышления и анализирования различных ситуаций.
Подробнее в материале Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В детском саду № 8 для мальчиков и девочек организуют необычные занятия. Здесь профессиональные педагоги развивают интеллектуальные способности детей. Их учат логически мыслить, а также знакомят с секретами информатики.
Занятия весело и с пользой проводят для старших групп. А постигать уникальную программу Парка высоких технологий помогает воспитатель Ольга Петровна. Конспекты занятий отправляют по электронной почте. Для детей проводят развивающие игры: например, как выбраться из лабиринта. Также воспитанники учатся правильно выражать свою точку зрения и формировать мысли.
Подробности смотрите в видеоматериале.