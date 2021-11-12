Врачи не исключают и повторного заражения. Чем опасна ветрянка для детей и взрослых?

Манная каша, любимые игрушки и масса свободного времени – это отнюдь не все воспоминания из детства. Почти каждый в юные годы пропускал учебу из-за противных болячек по всему телу, которые щедро смазывали зеленкой. После ветряной оспы у многих даже остаются пятнышки-отметки на всю жизнь. Чрезвычайно заразный вирус не щадит не только детей, но и взрослых.

Наталия Бурдюк, врач-инфекционист 2-й городской детской поликлиники г. Минска:

Ветрянка – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом герпеса третьего типа и, как правило, имеет воздушно-капельный путь передачи. Ветрянка имеет несколько периодов прохождения. Первый период – инкубационный. В среднем он длится 14 дней, по протоколу – 10-21 день. Следующий период – продромальный, когда начинаются общие симптомы интоксикации, после чего наступает период высыпаний, и после – выздоровление.

Поскольку дети болеют инфекциями чаще взрослых, организм ребенка намного легче справляется с недугом. Встретиться с коварным недугом можно в любых общественных местах: чаще всего малыши заражаются в детских садах и школах, а взрослые подхватывают ветрянку от своих детей.

Наталия Бурдюк:

Общие симптомы интоксикации – недомогание, отсутствие аппетита у деток, после чего начинает повышаться температура, небольшие признаки вирусной инфекции. После этого, примерно через сутки-двое, начинаются высыпания. Сначала они имеют вид красного пятнышка. Образуется папула, потом – везикула, буквально через пару часов. Сыпь начинается с волосистой части головы и поражает верхнюю часть туловища.

У взрослых клиническая картина куда мрачнее. Помимо высокой температуры нередко организм сталкивается с сердечными заболеваниями и даже пневмонией. Наталия Бурдюк:

Мы стараемся назначать противовирусные препараты. Деток мы наблюдаем дома, у них изоляция. Она заканчивается через пять дней после последних высыпаний. Что касается взрослых, там зависит от степени заболевания, от осложнений. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и беременные. Заболевание чаще атакует в весенне-осенний период. После того как человек переболеет ветрянкой, обычно формируется пожизненный иммунитет, однако медики не исключают и повторное заражение.

Наталия Бурдюк:

После того как к нам обратился ребенок, ему поставили диагноз ветряная оспа, мы, во-первых, сообщаем в течение первых шести часов в Центр гигиены и эпидемиологии по телефону, после чего подаем экстренное извещение и сообщаем в группу, где учится ребенок. Там карантин – 21 день. Основная цель лечения – не допустить нагноения пузырьков. Для борьбы с крапинками отлично подойдут зеленка или марганцовка. Несмотря на распространенное убеждение, что ветрянкой обязательно нужно переболеть, существуют способ, как вовсе избежать заболевания.