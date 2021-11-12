Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси на этапе создания задумывался органом, который бы занимался расследованием уголовных дел. Удалось ли за десять лет работы в полной мере воплотить это на практике, Президент страны 12 ноября попросил доложить Дмитрия Гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он возглавил СК в марте 2021 года. И по загруженности этот временной отрезок едва ли можно назвать простым. Глава государства отметил, что на плечи нового руководителя Следственного комитета и его коллег лег груз из дел и проблем, доставшихся в наследство. Александр Лукашенко поинтересовался, удалось ли их решить. Кроме того, Президента волнует кадровый вопрос, атмосфера и настроения среди следователей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, на перспективу. Если вы видите, что нужны мои помощь и поддержка, скажите, я буду это делать. Да, Следственному комитету 10 лет, но это почти ничто. И все-таки мы полумерами не ограничивались, как в некоторых наших постсоветских республиках: мы передали Следственному комитету практически все полномочия, за исключением КГБ, где остались несколько следователей, которые занимаются специфическими для спецслужбы вопросами. Как и мыслилось, Следственный комитет должен был стать мощным органом, который должен заниматься расследованием всех уголовных дел. Сложилась ли эта практика за 10 лет и что еще не сделано?