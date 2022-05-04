«Хочется, чтобы эта память оставалась». 4 мая стартовала акция «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. Беларусь помнит. Помним каждого. Старт масштабному патриотическому проекту в преддверии 77-й годовщины Великой Победы дан 4 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия эстафеты объединят сотни тысяч белорусов. Каждый день до 3 июля в разных регионах будут проходить памятные акции. Участники проекта посетят мемориальные комплексы, побывают на братских могилах и в память о павших героях возложат цветы к небольшим памятникам в белорусских селах.

В эти дни на тропах к мемориалам по всей стране остаются тысячи следов благодарных потомков. Одно из самых жутких и массовых захоронений мирных жителей Беларуси – 12 500 жертв в урочище Стасино. Памятный митинг-реквием собрал больше 2 000 неравнодушных сердец.

Трагедия в стасинском лесу произошла в 1942 году. Фашисты повели на расстрел мирных жителей – 8 000 евреев и 4 500 белорусов. Для жуткой расправы выбрали котлован недостроенного военного аэродрома. Могилу в Стасино каратели расширяли на протяжении всей оккупации – до освобождения Столинского района в 1944 году.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Это моя Родина, я здесь провел детство. Нас воспитывали в духе уважения, заботы о тех людях, которые принесли нашей стране мир. И очень важно эти традиции, на которых мы воспитывались, сейчас привить нашим детям. Я думаю, они вырастут достойными гражданами нашей замечательной страны.

Вадим Есько, ученик Федорской средней школы:

Хочется, чтобы эта память оставалась всегда с нами. Эти трагические дни ужасают всегда. Те цифры, которые прозвучали здесь, – это очень страшно.