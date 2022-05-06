«Стараемся записывать их воспоминания». Часто ли ветераны Великой Отечественной войны бывают на «Линии Сталина»?

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это очень любопытно – вы каждый день фактически соприкасаетесь с людьми, которые посещают символ, даже я бы сказала, этой самоотверженной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Какие люди к вам приходят? Какие встречаются? Может быть, есть какие-то их воспоминания или истории, которые у вам хранятся в памяти?
Андрей Трусов, заместитель исполнительного директора историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
На самом деле, разные люди. Конечно, это дети, взрослые. К сожалению, ветеранов времен Великой Отечественной войны уже все-таки мало приходит к нам. Но когда они приходят, стараемся записывать их воспоминания. То есть хоть по крупицам собираем историю. Потом в дальнейшем, конечно, это используем при работе с молодежью.
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