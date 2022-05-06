«Стараемся записывать их воспоминания». Часто ли ветераны Великой Отечественной войны бывают на «Линии Сталина»?

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это очень любопытно – вы каждый день фактически соприкасаетесь с людьми, которые посещают символ, даже я бы сказала, этой самоотверженной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Какие люди к вам приходят? Какие встречаются? Может быть, есть какие-то их воспоминания или истории, которые у вам хранятся в памяти?