Роман Головченко 29 марта встретится с Александром Бегловым

Премьер-министра Беларуси 29 марта ожидают в Санкт-Петербурге. Планируется, что Роман Головченко встретится с губернатором Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министра Беларуси 29 марта ожидают в Санкт-Петербурге. Планируется, что Роман Головченко встретится с губернатором Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава нашего правительства также примет участие в заседании Белорусско-российского бизнес-форума, Совета делового сотрудничества, открытии Белорусского продовольственного форума. В рамках последнего пройдет выставка-презентация наших производителей.
Свою продукцию потенциальным партнерам представят более двух десятков компаний. Бизнес-дегустация как кульминация. Заключение договоров как итог. Встретиться лично с белорусами уже пожелали более 250 делегатов из разных регионов России. А предложить есть что. Наша страна – лидер в производстве молока и мяса на душу населения среди стран ЕАЭС и постоянно наращивает свой экспортный потенциал.