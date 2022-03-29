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Роман Головченко 29 марта встретится с Александром Бегловым

29 марта 2022 06:27
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Премьер-министра Беларуси 29 марта ожидают в Санкт-Петербурге. Планируется, что Роман Головченко встретится с губернатором Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко 29 марта встретится с Александром Бегловым-1

Глава нашего правительства также примет участие в заседании Белорусско-российского бизнес-форума, Совета делового сотрудничества, открытии Белорусского продовольственного форума. В рамках последнего пройдет выставка-презентация наших производителей.

Роман Головченко 29 марта встретится с Александром Бегловым-4

Свою продукцию потенциальным партнерам представят более двух десятков компаний. Бизнес-дегустация как кульминация. Заключение договоров как итог. Встретиться лично с белорусами уже пожелали более 250 делегатов из разных регионов России. А предложить есть что. Наша страна – лидер в производстве молока и мяса на душу населения среди стран ЕАЭС и постоянно наращивает свой экспортный потенциал.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Александр Беглов # Фотофакт

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