«Настроена по-боевому». Как проходит заключительный этап республиканской олимпиады по гуманитарным предметам?

Новости Беларуси. Самые сильные юные гуманитарии со всей Беларуси 28 марта отправились в Минск покорять интеллектуальный Олимп. В белорусской столице открылся заключительный этап олимпиады по обществоведению, а также русскому языку и литературе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что изменилось для участников олимпиады по гуманитарным предметам в этом году – читайте здесь.

Участников заключительного этапа олимпиад по обществоведению, русскому языку и литературе встречали с пожеланиями. Ульяне достался самолетик с богатством, а вот напутствие Алесе – быть профессионалом. Девушки приехали из Витебска блеснуть знаниями по обществоведению.

Ульяна Ловинская, ученица средней школы № 12 Витебска:

Я настроена по-боевому. Я настроена только победить. Год готовлюсь, потому что я и в районном была этапе (у нас просто проходил пробный). И у меня были только первые места, и я не рассчитываю ниже.

Алеся Стук, ученица средней школы № 12 Витебска:

Я уже на областном этапе заняла первое место, и за счет этого у меня уже есть 100 баллов, поэтому один предмет из ЦТ у меня уже сдан. И в дальнейшем я бы очень хотела связать свою жизнь с этим предметом, поступить на юридический факультет, желательно в БГУ.

София Гук, ученица гимназии № 3 Минска:

Если честно, я поступаю в мед. То есть мне просто нравилось всегда заниматься языком, потому что язык развивает очень хорошо и обогащает культурного человека.

Александр Швецов, учитель истории и обществоведения средней школы № 3 Пинска:

Воспитание и образование – это очень длительный, упорный труд, иногда очень незаметный, и результат мы можем сразу и не увидеть, а спустя много лет. Но тем не менее наши дети все талантливые.

Петр Шлык, ученик средней школы № 3 Житковичей:

Все мои знания – это вклад моего педагога в первую очередь. И во вторую – это то, что я наработал сам. Вообще, очень благодарен своему педагогу. Она вложила в меня не только знания, но и была со мной, поддерживала меня все это время. В Беларуси всячески поддерживают талантливых и одаренных детей. Только в Минске таких больше 1 000.

Оксана Семашко, корреспондент:

Школьники из Минска ежегодно на национальном состязании занимают высокие места. Интеллектуальный Олимп покоряется самым прилежным. Ведь недаром говорят, что талант – это всего 1 % одаренности и 99 % труда.