«Сейчас очень модно и практикуется». Что изменилось для участников олимпиады по гуманитарным предметам в этом году?

Новости Беларуси. Самые сильные юные гуманитарии со всей Беларуси 28 марта отправились в Минск покорять интеллектуальный Олимп. В белорусской столице открылся заключительный этап олимпиады по обществоведению, а также русскому языку и литературе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы привлекали так называемых тренеров для нашей команды из ведущих вузов республики, чтобы они помогли им настроиться, подготовиться к заданиям олимпиады. Кроме этого, сейчас очень модно и практикуется такая система образования, как равный обучает равного. Мы приглашали детей, которые уже принимали участие в олимпиадах и были победителями.

Само состязание проходит в два тура. Это практика и теория. Помимо участия в олимпиаде для ребят запланировано масштабное знакомство с белорусской столицей и посещение памятных мест.