«Сейчас очень модно и практикуется». Что изменилось для участников олимпиады по гуманитарным предметам в этом году?
Новости Беларуси. Самые сильные юные гуманитарии со всей Беларуси 28 марта отправились в Минск покорять интеллектуальный Олимп. В белорусской столице открылся заключительный этап олимпиады по обществоведению, а также русскому языку и литературе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 2022 года школьников к предметным олимпиадам начали готовить студенты.
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Мы привлекали так называемых тренеров для нашей команды из ведущих вузов республики, чтобы они помогли им настроиться, подготовиться к заданиям олимпиады. Кроме этого, сейчас очень модно и практикуется такая система образования, как равный обучает равного. Мы приглашали детей, которые уже принимали участие в олимпиадах и были победителями.
Само состязание проходит в два тура. Это практика и теория. Помимо участия в олимпиаде для ребят запланировано масштабное знакомство с белорусской столицей и посещение памятных мест.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня хотелось уже всем, кто приехал к нам, тоже пожелать удачи, немножко поддержать. Отдельные слова благодарности нашим педагогам. На протяжении двух-трех месяцев они готовили по всем предметам. Надеюсь, что покажут самые лучшие результаты наши учащиеся.
Как проходит заключительный этап республиканской олимпиады по гуманитарным предметам – читайте здесь.