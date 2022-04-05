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Молодёжный инкубатор предпринимательства. Как начинающим бизнесменам помогают встать на ноги?

05 апреля 2022 15:25
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Новости Беларуси. В Партизанском районе расположен единственный в Минске молодежный инкубатор предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь помогают начинающим бизнесменам встать на ноги, предоставляют помещение, оказывают помощь по снижению затрат. За все время существования площадки здесь вырастили и реализовали более 700 стартапов.

Подробнее – Алеся Иванова.

Молодёжный инкубатор предпринимательства. Как начинающим бизнесменам помогают встать на ноги?-1

Адриан Храпицкий познакомился с бизнес-инкубатором еще в студенчестве на архитектурном форуме. Спустя 4 года после окончания Академии искусств решил открыть свое дело. Искал помещение для аренды фотозон и параллельно занимался декоративным оформлением – создавал вертикальные сады и зеленые площадки для офисов и домов. Тогда и обратился за помощью в молодежный инкубатор. Сегодня молодой бизнесмен продолжает развивать эти направления. В частности, создает авторские дизайны для городских объектов.

Молодёжный инкубатор предпринимательства. Как начинающим бизнесменам помогают встать на ноги?-4

Адриан Храпицкий:
Наиболее интересная сфера в моей деятельности – это новогодняя иллюминация. Создание красочных композиций.
– Расскажи про самый успешный проект за последнее время?
– Проект 2018 года – первая спиральная елка, которая была сделана возле Дворца спорта.

Молодёжный инкубатор предпринимательства. Как начинающим бизнесменам помогают встать на ноги?-7

Обратился за помощью в открытии своего дела и начинающий бизнесмен Владислав Выучейский. После работы в сфере маркетинга и продаж захотел кардинально поменять свою жизнь. В молодежный инкубатор пришел с идеей развития информационных технологий в сфере предпринимательства. Инициативу поддержали.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Алеся Иванова # Владислав Выучейский # Елена Плис # Фотофакт

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