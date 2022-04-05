Молодёжный инкубатор предпринимательства. Как начинающим бизнесменам помогают встать на ноги?

Новости Беларуси. В Партизанском районе расположен единственный в Минске молодежный инкубатор предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь помогают начинающим бизнесменам встать на ноги, предоставляют помещение, оказывают помощь по снижению затрат. За все время существования площадки здесь вырастили и реализовали более 700 стартапов. Подробнее – Алеся Иванова.

Адриан Храпицкий познакомился с бизнес-инкубатором еще в студенчестве на архитектурном форуме. Спустя 4 года после окончания Академии искусств решил открыть свое дело. Искал помещение для аренды фотозон и параллельно занимался декоративным оформлением – создавал вертикальные сады и зеленые площадки для офисов и домов. Тогда и обратился за помощью в молодежный инкубатор. Сегодня молодой бизнесмен продолжает развивать эти направления. В частности, создает авторские дизайны для городских объектов.

Адриан Храпицкий:

Наиболее интересная сфера в моей деятельности – это новогодняя иллюминация. Создание красочных композиций.

– Расскажи про самый успешный проект за последнее время?

– Проект 2018 года – первая спиральная елка, которая была сделана возле Дворца спорта.