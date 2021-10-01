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​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска

01 октября 2021 14:40
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Новости Беларуси. 1 октября Беларусь простилась с погибшим при исполнении служебного долга офицером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска-1

Церемония прощания прошла в клубе имени Дзержинского в Минске. Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки люди шли нескончаемым потоком: коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью.

В последний путь героя проводили со всеми воинскими почестями. То, что случилось с защитником мира на нашей земле, вызвало небывалый резонанс. Скорбит вся Беларусь.  

​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска-4

Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбищем героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.  

​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска-7

Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир минских многоэтажек по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. 31-летний житель Минска стрелял из охотничьего ружья. В сложившейся ситуации боец спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк поступил как настоящий герой. Выполняя воинский долг, офицер мужественно взял огонь на себя. От полученных ранений он скончался. Террорист был ликвидирован ответным ударом.

​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска-10

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# Убийство # общество # Дмитрий Федосюк # Андрей Зельцер # Фотофакт

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