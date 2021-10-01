​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска

Новости Беларуси. 1 октября Беларусь простилась с погибшим при исполнении служебного долга офицером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прощания прошла в клубе имени Дзержинского в Минске. Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки люди шли нескончаемым потоком: коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью.

В последний путь героя проводили со всеми воинскими почестями. То, что случилось с защитником мира на нашей земле, вызвало небывалый резонанс. Скорбит вся Беларусь.