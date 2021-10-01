​Офицера КГБ похоронили на Восточном кладбище Минска

Новости Беларуси. 1 октября Беларусь простилась с погибшим при исполнении служебного долга офицером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 октября Беларусь простилась с погибшим при исполнении служебного долга офицером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прощания прошла в клубе имени Дзержинского в Минске. Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки люди шли нескончаемым потоком: коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью.
В последний путь героя проводили со всеми воинскими почестями. То, что случилось с защитником мира на нашей земле, вызвало небывалый резонанс. Скорбит вся Беларусь.
Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбищем героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.
Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир минских многоэтажек по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. 31-летний житель Минска стрелял из охотничьего ружья. В сложившейся ситуации боец спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк поступил как настоящий герой. Выполняя воинский долг, офицер мужественно взял огонь на себя. От полученных ранений он скончался. Террорист был ликвидирован ответным ударом.
Читайте также:
Тертель: мы знаем, кто стоит за убийством офицера КГБ, без ответа это не останется
Олег Белоконев: лежачий, убитый муж уже, и она спокойно всё это снимает. В каких семьях воспитывались эти люди?
Наталья Кочанова о гибели офицера: «Пережить это невозможно. Хоронить ребёнка – это самое страшное»