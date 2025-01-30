Родные со слезами выходили из кинозала! О фильме «Птица Феникс Алексея Талая» поговорили с главным героем
Киноафишу украсит еще одна премьера – уникальная и вдохновляющая история жизни, рассказ о том, что, несмотря на инвалидность, можно жить, любить, вести активный образ жизни и даже стать чемпионом. В Беларуси на больших экранах зрители увидели картину «Птица Феникс Алексея Талая».
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный герой фильма Алексей Талай, безнесмен, спортсмен, мотивационный спикер, основатель благотворительного фонда.
Александр Меженный, ведущий:
Как пришла такая идея снять фильм и как ее реализовали?
Алексей Талай, мотивационный тренер и бизнесмен:
Очень был рад тому, что и Министерство культуры, и поговорив с руководителем «Беларусьфильма», было принято решение приступить к этому важному делу. Я внутренне почувствовал ответственность. Не фильм ради фильма. Мы должны были дать инструментарий, чтобы эта картина действовала на все возраста. Отметить роль матери, семьи, отца, роль наших героических поколений (дедушка – ветеран Великой Отечественной войны), друзей. И нам удалось это сделать благодаря профессионализму нашей прославленной киностудии «Беларусьфильм». Режиссер с душой и полной отдачей работал над этой картиной.
Александр Меженный:
Какой отзыв от тех зрителей, которые посмотрели? И какой отзыв от тех, кто вас знает лично?
Алексей Талай:
Родные и близкие плакали, выходили со слезами на глазах, обнимались, целовались, мы поздравляли друг друга. Постарались собрать семью в родном городе Орша. Отзывы очень теплые. После того как посмотрели идеологи или директора школ, они повели свои активы в кинотеатр. Сейчас собираются коллективы различных структур, предприятий.
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