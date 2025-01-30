Родные со слезами выходили из кинозала! О фильме «Птица Феникс Алексея Талая» поговорили с главным героем

Киноафишу украсит еще одна премьера – уникальная и вдохновляющая история жизни, рассказ о том, что, несмотря на инвалидность, можно жить, любить, вести активный образ жизни и даже стать чемпионом. В Беларуси на больших экранах зрители увидели картину «Птица Феникс Алексея Талая». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный герой фильма Алексей Талай, безнесмен, спортсмен, мотивационный спикер, основатель благотворительного фонда. Александр Меженный, ведущий:

Как пришла такая идея снять фильм и как ее реализовали?

Алексей Талай, мотивационный тренер и бизнесмен:

Очень был рад тому, что и Министерство культуры, и поговорив с руководителем «Беларусьфильма», было принято решение приступить к этому важному делу. Я внутренне почувствовал ответственность. Не фильм ради фильма. Мы должны были дать инструментарий, чтобы эта картина действовала на все возраста. Отметить роль матери, семьи, отца, роль наших героических поколений (дедушка – ветеран Великой Отечественной войны), друзей. И нам удалось это сделать благодаря профессионализму нашей прославленной киностудии «Беларусьфильм». Режиссер с душой и полной отдачей работал над этой картиной.