Гродненский район установил новый рекорд по надою молока

Гродненский район установил рекорд, став лучшим в стране по надоям молока. Впервые за 85-летнюю историю здесь получили от коровы, в среднем, больше 10,3 тысяч килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секрет успеха – научный подход и внедрение новых технологий. Три сельхозпредприятия района уже перешагнули и этот рубеж. Речь о хозяйствах «Свислочь», СПК имени Деньщикова и Сенько. В юбилей района аграрии принимают заслуженные поздравления. 2024 год стал успешным и по намолоту зерна. Получен каравай весом 350 тысяч тонн. А производственный кооператив имени Героя Беларуси Виталия Кремко указом Президента за высокие показатели в работе удостоен Ордена Трудовой Славы.

Сергей Кремко, председатель правления сельхозпредприятия имени Героя Беларуси В.И. Кремко: Это высочайшая награда для предприятия, она будет подстегивать наш весь коллектив еще на большие трудовые свершения, улучшение производственно-экономических результатов. Приходит профессиональная молодежь в хозяйство. Я думаю, что все впереди, еще и выше будет планка.

Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома:

В первую очередь гордимся своими людьми. Потому что благодаря людям достигнуты такие результаты. Они поддерживаются и приумножаются. Любовь, профессионализм, преданность своей малой родине, району и дальше продолжают добрые традиции, заложенные старшим поколением.

Гродненский район – один из флагманов сельского хозяйства страны, планку держит еще со времен Советского Союза. Именно его уроженцы – трое из 14 Героев Беларуси и 17 Героев Соцтруда.