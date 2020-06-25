Родительские дни отменены. Как работают в этом сезоне детские лагеря и какие справки нужны

Гость программы «Большой город» – начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Как соблюдаются меры безопасности в летних детских оздоровительных лагерях?

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Действительно, летняя оздоровительная кампания 2020 года имеет свою специфику, связанную с эпидобстановкой не только в нашей стране, но и мире. Эта ситуация внесла свои коррективы и в развитие летней оздоровительной кампании. В целях безопасности нахождения детей на оздоровлении министерством здравоохранения, министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработаны временные методические рекомендации по профилактике заноса и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации работы в оздоровительных лагерях. Накануне летней оздоровительной кампании проведены медицинские осмотры медперсоналов лагерей – это медицинские работники, работники пищеблоков, это вожатые, педагоги. И соблюдены в наших оздоровительных лагерях меры самоизоляции не менее 5 дней, именно на базах оздоровительных лагерей данных работников. Причем они уже приезжают в лагерь с наличием медицинской справки о состоянии здоровья, то, что они абсолютно здоровы. Что касается детей – они прибывают в лагерь тоже с медицинскими справками о состоянии здоровья. И плюс в этом году со справкой о том, что они не контактировали с инфицированными больными.

Администрации лагерей отнеслись очень ответственно и действительно организованно, начиная с прибытия детей. К примеру, отправление автобуса из Минска в оздоровительный лагерь: всем до посадки в автобус делается термометрия и по прибытию в лагерь – то же самое, делается термометрия и осмотр медицинскими работниками. Плюс каждый ребенок или родитель должны предоставить справки. Я извиняюсь перед родителями – в этом году особенная ситуация, родители довозят детей до оздоровительного лагеря, деток забирают уже в лагерь. И в течение оздоровительной кампании пока родительские дни будут отменены по понятным причинам. Я уже побывал в нескольких оздоровительных лагерях и задавал этот вопрос – конечно, будет в течение дня определённое время звонков. Можно выйти и по скайпу, и по телефону увидеть друг друга. Поэтому, я думаю, здесь не проблема. Тем более 18 дней при наличии такой занятости детей в лагерях, я думаю, 18 дней пройдут быстро. И дети осваиваются и привыкают.