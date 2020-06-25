В Беларуси от коронавируса выздоровели 41 448 человек

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По данным на 25 июня выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено около 920 тысяч.