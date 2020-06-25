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В Беларуси от коронавируса выздоровели 41 448 человек

25 июня 2020 14:51
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси от коронавируса выздоровели 41 448 человек-1



По данным на 25 июня выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено около 920 тысяч.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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