За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. В тот же день Президиум Верховного Совета СССР учредил первую послевоенную медаль «За победу над Германией».

Александр Фень, танкист:

Самая большая оценка – это медаль «За Победу». Ведь там написано: «Наше дело правое, мы победили». Мы разбили фашизм, освободили Западную Европу. Для нас, ветеранов войны, эта медаль очень дорога.

Еще в апреле в Москве большая команда художников и граверов занялась разработкой проектов медалей за взятие европейских городов. Уже через 5 дней 116 эскизов были представлены специальной комиссии, а 3 мая изготовлены первые образцы медалей.