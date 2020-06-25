324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты
Новости Беларуси. Ещё вчера они были студентами, а уже сейчас готовы приступить к своим профессиональным обязанностям. Торжественный выпуск специалистов 25 июня состоялся в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломы учебного заведения в 2020 году получили 324 выпускника, из них лейтенантские погоны надел 141 человек. Среди успешно окончивших вуз также иностранные специалисты.
С новым этапом в жизни новоиспечённых спасателей поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Впервые торжественную церемонию можно было наблюдать в режиме онлайн.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств. И в этом выпуске будут представители (более 60 человек) и в той же России, где высокий уровень подготовки, но выбирают наше учебное заведение. И Казахстан, и Украина, и Азербайджан. Мы гордимся тем, что наше образование востребовано в других странах.
В ходе церемонии молодые офицеры в последний раз прошли торжественным маршем по плацу вуза, а также заложили памятную плиту выпуска 20-20.