324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты

Новости Беларуси. Ещё вчера они были студентами, а уже сейчас готовы приступить к своим профессиональным обязанностям. Торжественный выпуск специалистов 25 июня состоялся в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломы учебного заведения в 2020 году получили 324 выпускника, из них лейтенантские погоны надел 141 человек. Среди успешно окончивших вуз также иностранные специалисты.

С новым этапом в жизни новоиспечённых спасателей поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Впервые торжественную церемонию можно было наблюдать в режиме онлайн.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств. И в этом выпуске будут представители (более 60 человек) и в той же России, где высокий уровень подготовки, но выбирают наше учебное заведение. И Казахстан, и Украина, и Азербайджан. Мы гордимся тем, что наше образование востребовано в других странах.