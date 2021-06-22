«После 18:00 я становлюсь девушкой». Белоруска рассказала о службе в силах специальных операций

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Светлана, скажите, у вас в семье как-то связаны ваши родственники, бабушки, дедушки, с войной? Есть какие-то данные?

Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций, старший сержант:

Никто не связан. Я, наверное, первооткрывательница, именно та девушка, которая пошла служить в армию. Наталья Надольская:

А чем вы руководствовались? Откуда идея возникла? Светлана Капустина:

В первую очередь, сыграл свою роль патриотизм, а потом я осознала, что не просто хочется любить свою Родину, но и служить ей.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А вы можете примерить свой берет? Приятно посмотреть. Алёна Родовская, ведущая ток-шоу:

Расскажите свою историю. У нас нет, наверное, людей, у которых бабушки и дедушки не переживали войну? Где были ваши родные? Светлана Капустина:

Я знаю только бабушку по маминой линии. Она об этом ничего не говорит. Понятное дело, что она все слышала от своих родственников.

Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны. Наталья Надольская:

А мужчины-сослуживцы, одногруппники, одноклассники как относятся к вашему выбору? Вы для них девушка или солдат? Светлана Капустина:

Что касается службы, то я в своем подразделении являюсь единственной девушкой. Мое начальство относится ко мне в первую очередь как к военнослужащему, перед которым стоят определенные задачи. А потом, после 18:00, я становлюсь девушкой. Хочу сказать, что это зависит от мужчины, его отношения к службе, к девушкам, женскому полу. Это играет большую роль.