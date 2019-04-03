«Родитель должен идти за ребёнком, изменять тактики общения с ребёнком». Как правильно воспитывать детей?

Как воспитывать подростков, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у доктора психологических наук, профессора.

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:

Как говорят, маленькие детки – это свои бедки, большие детки – это свои бедки. Ребенок развивается, и родитель должен идти за ребенком, следовать за ним в своих воспитательных мерах, изменять тактики, стратегии общения с ребенком. Но очень мало родители обращают внимания на то, что ребенок развивается и психически. У него есть определенные сензитивные периоды, в которых развиваются определённые психические функции, психологические черты.

Если родитель знает эти особенности развития ребенка, он пытается вовремя подстроиться, следовать за ребенком, создавая ему благоприятные условия для развития. Если он этого не знает, он может столкнуться с такой серьезной проблемой, как отставание в психическом развитии, замедленное психическое развитие.

Родительский университет откроют в БГУ. Кого и чему будут учить? Рассказываем о проекте