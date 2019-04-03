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Родительский университет откроют в БГУ. Кого и чему будут учить? Рассказываем о проекте

03 апреля 2019 12:25
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С 15 апреля на кафедре психологии БГУ открывается родительский факультет. Кто и по какой специальности будет учиться в таком университете?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – доктор психологических наук, профессор – Игорь Фурманов.

Что такое родительский университет?

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:
У нас готовят систему образования, специалистов в различных областях знаний, но таких специалистов, как родителей, никто не готовит. А ведь родитель – это очень тяжелая, востребованная профессия. Поэтому мы разработали 12 образовательных программ, адресованных родителям.

У вас много научных работ, которые посвящены агрессии и насилию в семье. Будет ли эта тема затронута в университете и насколько глубоко?

Игорь Фурманов:
Мы как раз стартуем не с 12 сразу, а с трех программ. Мы провели маркетинговые исследования и вот три темы оказались наиболее востребованными. Первая тема: «Подготовка к роли будущего родителя», вторая программа: «Ваш нестандартный ребенок» и третья как раз программа: «Ваш агрессивный ребенок», которую буду вести я.

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Сколько будет длиться курс и как на него попасть?   

Игорь Фурманов:  
Продолжительность одного курса от 18 до 24 академических часов. Эти курсы достаточно краткосрочны. Поскольку это дело новое, мы будем исходить из интересов и потребностей родителей. Если потребуется продолжение этой программы, мы будем продолжать, увеличивая часы. Занятия будут проходить в основном в вечернее время либо в выходные, во время, удобное для родителей.  

Записаться можно, позвонив на кафедру психологии, оставив свой контактный телефон. Наш тогда администратор, который курирует этот наш университет, свяжется и договорится об организационном собрании, которое будет накануне, и о времени, когда лучше посещать этот университет.    

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# Воспитание детей # общество # Игорь Фурманов # Фотофакт

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