Родительский университет откроют в БГУ. Кого и чему будут учить? Рассказываем о проекте

С 15 апреля на кафедре психологии БГУ открывается родительский факультет. Кто и по какой специальности будет учиться в таком университете?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – доктор психологических наук, профессор – Игорь Фурманов.

Что такое родительский университет?

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:

У нас готовят систему образования, специалистов в различных областях знаний, но таких специалистов, как родителей, никто не готовит. А ведь родитель – это очень тяжелая, востребованная профессия. Поэтому мы разработали 12 образовательных программ, адресованных родителям.

У вас много научных работ, которые посвящены агрессии и насилию в семье. Будет ли эта тема затронута в университете и насколько глубоко?

Игорь Фурманов:

Мы как раз стартуем не с 12 сразу, а с трех программ. Мы провели маркетинговые исследования и вот три темы оказались наиболее востребованными. Первая тема: «Подготовка к роли будущего родителя», вторая программа: «Ваш нестандартный ребенок» и третья как раз программа: «Ваш агрессивный ребенок», которую буду вести я.

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