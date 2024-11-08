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Новости по тегу #Близнецы

Как объяснить существование двойников – узнали мнение
08 ноября 2024 15:49

Как объяснить существование двойников – узнали мнение

50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?
08 ноября 2024 15:46

50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?

Это влияет на личность – мама близнецов рассказала о подводных камнях в воспитании
08 ноября 2024 15:45

Это влияет на личность – мама близнецов рассказала о подводных камнях в воспитании

Каждый 8-й человек имел близнеца. Куда они исчезают – поговорили с экспертом
08 ноября 2024 15:45

Каждый 8-й человек имел близнеца. Куда они исчезают – поговорили с экспертом

Близнецы-незнакомцы. Женщина в интернете нашла точную копию себя
26 января 2023 11:38

Близнецы-незнакомцы. Женщина в интернете нашла точную копию себя

«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?
03 декабря 2021 14:59

«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?

Девушка встретила свою точную копию. Неужели это потерявшиеся близнецы?
25 марта 2021 14:11

Девушка встретила свою точную копию. Неужели это потерявшиеся близнецы?

«Когда длилась её операция, она спала под наркозом, а я всё это чувствовала вживую». Реальная история близнецов
11 июля 2018 08:14

«Когда длилась её операция, она спала под наркозом, а я всё это чувствовала вживую». Реальная история близнецов

Шанс 1 к 500 000. Американка родила три пары близнецов
02 февраля 2018 14:03

Шанс 1 к 500 000. Американка родила три пары близнецов

В США близнецы родились в разные месяцы и годы
02 января 2018 13:51

В США близнецы родились в разные месяцы и годы

В Индии родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
02 ноября 2017 08:35

В Индии родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В США разделили годовалых сиамских близнецов, сросшихся головами
25 октября 2017 13:49

В США разделили годовалых сиамских близнецов, сросшихся головами