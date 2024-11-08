Новости по тегу #Близнецы

Существует поверье, что у каждого человека есть 7 двойников. Так как такое возможно, что жители разных стран и континентов, не связанные кровно, могут иметь абсолютно идентичную внешность?
Игбо-Ора окрестили мировой «столицей близнецов». Здесь появляется на свет около 50 пар двойняшек на 1000 новорожденных. Местные жители утверждают, что производить на свет сразу несколько детей им позволяет специальная диета.
Воспитание близнецов – это настоящее искусство, особенно когда дело касается выбора одежды.
Медики уверены, что каждый 8 человек, находясь в утробе матери, имел как минимум одного близнеца.
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