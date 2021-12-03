«Пришло сообщение, что 6 декабря Германия будет обсуждать их вопрос». Какое настроение у беженцев в ТЛЦ?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Пока политики из ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент СТВ:

Сегодня в ТЛЦ царит заметное оживление. Мы узнали, в чем же причина. Оказывается, кому-то из этих людей на мобильный телефон пришло сообщение, что 6 декабря Германия будет обсуждать их вопрос. Конечно, они надеются, что это обсуждение закончится положительным решением, что им будет предоставлен гуманитарный коридор. Люди получили определенную надежду, они вдохновились. Но такие сообщения приходили и раньше, и, как мы знаем, они не закончились ничем. Посмотрим, что будет в этот раз.