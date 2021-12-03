«Человечество, это звонок для вас». Беженцы на белорусской границе провели молчаливую акцию протеста

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Пока политики из ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, к орреспондент СТВ : Возле ТЛЦ беженцы провели молчаливую акцию протеста. Они вышли с детьми, с беременными женщинами. В руках они держали плакаты, на которых были написаны следующие надписи: «Ваше молчание нас убивает». Обращаясь к Папе Римскому они писали: «Пожалуйста, Папа Римский». Были такие слова: «Человечество, это звонок для вас».

Этих людей можно понять, они уже здесь, на белорусско-польской границе, находятся 26-й день. Они устали ждать. У них нет вчера и нет завтра, они застряли меж двух миров.

Примерно в обеденное время сегодня логистический центр посетили представители Международной организации по миграции в Беларуси. Что они здесь делали, для чего они сюда приехали, они не рассказали никому, в том числе и журналистам. Никто не понял, для чего они приезжали.