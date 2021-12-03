«Человечество, это звонок для вас». Беженцы на белорусской границе провели молчаливую акцию протеста
Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Пока политики из ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лагере для беженцев работает съемочная группа СТВ. Корреспондент Галина Буро с подробностями.
Галина Буро, корреспондент СТВ:
Возле ТЛЦ беженцы провели молчаливую акцию протеста. Они вышли с детьми, с беременными женщинами. В руках они держали плакаты, на которых были написаны следующие надписи: «Ваше молчание нас убивает». Обращаясь к Папе Римскому они писали: «Пожалуйста, Папа Римский». Были такие слова: «Человечество, это звонок для вас».
Этих людей можно понять, они уже здесь, на белорусско-польской границе, находятся 26-й день. Они устали ждать. У них нет вчера и нет завтра, они застряли меж двух миров.
Примерно в обеденное время сегодня логистический центр посетили представители Международной организации по миграции в Беларуси. Что они здесь делали, для чего они сюда приехали, они не рассказали никому, в том числе и журналистам. Никто не понял, для чего они приезжали.
Конечно, журналисты особо и не строили иллюзий по поводу этого визита, ведь все предыдущие визиты международных организаций ничем не заканчивались. Такое ощущение, что эти представители сюда приезжают просто для того, чтобы, как говорит молодежь, зачекиниться, пропиариться. Но никакой реальной помощи они не оказывают. Единственные, кто здесь помогают, – это белорусы, белорусские волонтеры, медики.